Le consigliere del gruppo misto: “Sul ponte di Calderà si torni ai toni del civile confronto istituzionale”

La vicenda dell’apertura del ponte sul Longano a Calderà potrebbe trovare soluzione dopo l’incontro tecnico programmato per lunedì tra i dirigenti degli uffici della Città Metropolitana e del Comune di Barcellona. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha ribadito con un messaggio social la sua posizione e quella dell’amministrazione: “La situazione attuale si compendia in due atti. Mi riferisco al un “certificato di agibilità provvisoria” rilasciato dalla direzione dei lavori (?) in cui si esclude la presa “in consegna dell’opera” e sulla scorta del quale è stata emessa ordinanza di apertura al transito e permesso il passaggio delle auto, ed alla richiesta del dirigente ing. Santoro del 27 ottobre 2021 con cui si chiede alla direzione lavori la consegna dei documenti previsti dalla legge per procedere alla legittima apertura del ponte, in sicurezza e nel rispetto delle regole. Si tratta dei seguenti documenti: emissione del certificato di ultimazione dei lavori ex art. 12, D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dal richiamato D.M. n. 49 del 2018, collaudo statico, se lo stesso era stato depositato alla data di emissione delle ordinanze e dell’agibilità provvisoria … il riferimento normativo in base al quale si è proceduto all’apertura dello stesso Ponte. Nessun documento richiesto dal Dirigente Ing. Santoro è ancora pervenuto al Comune di Barcellona”.

Dopo la conferenza stampa del sindaco metropolitano Cateno De Luca, in cui ha annunciato la chiusura del ponte provvisorio bailey, per non agibile, le posizioni istituzionali non si sono certo calmate e lo scontro sembra continuare a livello istituzione. Sul punto sono intervenute con una nota le consigliere comunale del gruppo misto, Ilenia Torre, Angelita Pino e Melangela Scolaro, che seppur elette nelle liste che hanno sostenuto in campagna elettorale il sindaco Calabrò, hanno preso le distanze dell’amministrazione comunale. “Abbiamo ritenuto doveroso e istituzionalmente corretto partecipare alla conferenza del Sindaco della Città Metropolitana di Messina, ove abbiamo purtroppo constatato la totale assenza dell’Amministrazione Comunale: nè Sindaco né Assessori presenti. Come donne impegnate in politica e come cittadine barcellonesi, questo ci amareggia: essersi sottratti al confronto ha significato innanzitutto perdere l’occasione per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda del ponte di Calderà, nell’assoluta consapevolezza che ai cittadini barcellonesi poco importi del rimpallo di responsabilità tra i due Enti, cui, ahimè, stiamo assistendo ormai da diverso tempo. La presenza contestuale, in data odierna, di tutte le componenti politiche e tecniche interessate avrebbe di certo favorito un confronto costruttivo e magari risolutivo degli aspetti problematici rilevati. È assolutamente da scongiurare, inoltre, la paventata prossima chiusura del ponte mobile provvisorio, che bloccherebbe totalmente la circolazione, con gravissimi danni. Per questo chiediamo che l’interlocuzione tra i due Enti ritorni ai toni del civile confronto istituzionale“.