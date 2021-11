La Regione dispone i nuovi contratti per i medici veterinari ambulatoriali siciliani

La Regione Siciliana, con un provvedimento dell’assessore alla Salute, Ruggero Razza, ha accolto l’istanza del deputato regionale Pino Galluzzo per il potenziamento dei contratti dei medici veterinari specialisti ambulatoriali.

L’assessore Razza ha infatti firmato l’atto di potenziamento che porta il contratto a 6 ore al giorno per cinque giorni settimanali per i medici veterinari specialisti ambulatoriali.

Il Deputato Regionale all’Ars Pino Galluzzo che è componente della Commissione Salute, sin dal primo giorno ha condiviso e seguito personalmente il lavoro svolto, affinché potesse essere realizzata questo importante storico passo.

“Ringrazio l’assessore Razza – ha dichiarato Galluzzo – per la grande determinazione e consentitemi di essere anch’io soddisfatto avendo, sin dal primo giorno condotto in prima linea con convinzione questa battaglia”.