Neo diplomati di Oliveri in Grecia con il progetto Erasmus: “La nostra crescita passa dall’interazioni con i nostri pari europei”

“Siamo partiti perché siamo convinti che la strada più sicura per la nostra crescita sia la collaborazione e l’interazione con con i nostri pari europei. Ormai i ragazzi vivono le proprie nazioni come contenitori i cui confini sono liquidi. Superarli e mescolarli agli altri popoli è un’opportunità e un bisogno a cui non si può rinunciare.