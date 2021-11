In passerella le aspiranti Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over

Nell’accogliente Villa Ciciti di Milazzo si è svolta la prima selezione stagionale dei concorsi Miss Reginetta d’Italia e Miss Reginetta Over ideati dalla Meta e Media Event di Bologna e organizzati per le province di Messina, Catania e Siracusa dall’Arf Spettacoli.

Alla prima selezione hanno partecipato 16 aspiranti miss che hanno sfilato diversi prestigiosi brand siciliani come gli abiti casual ed eleganti di “Vivian Style” di Giammoro e i gioielli artigianali di “Da Marta” di Lipari creati con pietra lavica e ossidiana.

La manifestazione è stata presentata da Francesco Anania, presentatore tra agosto e settembre della finale 2021 a Riccione di “Miss Reginetta Over”, del Premio Alberto Sordi, della finale nazionale del festival canoro “Una voce per l’Europa” e della XXV^ edizione del Premio Internazionale Apoxiomeno a Monte San Savino (Ar).

Tra gli ospiti la cantante filippese Luana Merlino che si è esibita con due brani, il primo Dance Monkey di Tones And I e il secondo di Noemi dal titolo “Sono solo parole” e le ballerine della “Fly Dance” dirette magistralmente da Giusy De Pasquale.

Per l’occasione la giuria era formata dalla stilista Loredana Crisafulli, dalla cantante Luana Merlino, dal giornalista esperto di moda Domenico Aragona, dall’opinionista TV Giuseppe Sturniolo e dallo scrittore Angelo Maria De Marco.

Ad approdare alla finale interregionale sono state per Miss Reginetta d’Italia:

– Miss Reginetta d’Italia/ Immagine Donna Milazzo – Giorgia Pelleriti, 16 anni di Barcellona Pozzo di Gotto

– Miss Reginetta d’Italia/Da Marta Milazzo – Maria Tindara Azzarello, 17 anni di Spadafora.

– Miss Reginetta d’Italia/Vivian Style – Vanessa Vinci, 17 anni di Messina.

– Miss Reginetta d’Italia/Dianthus – Martina Nobile, 16 anni di Barcellona Pozzo di Gotto

– Miss Reginetta d’Italia /Supermarket Sottocasa Santa Lucia del Mela – Angelique Genovese, 15 anni di Barcellona Pozzo di Gotto

Per Miss Reginetta Over sono state elette nella categoria Junior (Dai 30 ai 40 anni) Irene Galati, 38 anni di Ganzirri, che si è aggiudicata il titolo Miss Reginetta Over Officina Crisafulli Barcellona P.G., nella categoria Lady (dai 41 ai 50 anni) Rosy Toscano, 43 anni di Capo d’Orlando, con il titolo Miss Reginetta Over Edil Casanova Barcellona P.G. e nella categoria Senior (dai 51 ai 60 anni) Mary Giudice, 51 anni di Floridia.

La prossima selezione si svolgerà il 27 novembre 2021 e per partecipare basta chiamare il numero 339 82 54 709 (Nuccia) o consultare i siti ufficiali dei concorsi: www.reginettaditalia.it o www.missreginettaover.it.