Pino Galluzzo è coordinatore del dipartimento Enti Locali di Diventerà Bellissima

La neo costituita cabina di regia regionale di Diventerà Bellissima, nominata nei giorni scorsi all’unanimità, dalla direzione regionale del movimento su proposta del presidente Nello Musumeci, ha definito le prime nomine interne in vista anche delle prossime elezioni regionali del 2022, che vedrà la ricandidatura del governatore di origine catanese.

Uno dei primi provvedimenti assunti dai tre componenti Alessandro Aricò, Giorgio Assenza e Giusi Savarino è stata la nomina di Pino Galluzzo nel ruolo di coordinatore del Dipartimento Enti Locali del movimento politico.

“Si tratta di un incarico molto stimolante – commenta il deputato regionale all’Ars Galluzzo – per la vera politica è quella che ascolta le legittime istanze dei territori e questa è una delle principali caratteristiche di Diventerà Bellissima fin dalla sua nascita. Non è un caso che il nostro movimento politico stia ottenendo sempre maggiore riscontro elettorale, comprese le ultime Amministrative. Darò il mio contributo per intensificare ulteriormente il dialogo con gli amministratori e le comunità locali e creare una classe dirigente di alto livello”.