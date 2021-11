La centenaria nonna Angelina è tornata alla casa del Padre

Non abbiamo fatto in tempo a festeggiare e gioire per i suoi cento anni lo scorso 27 agosto che, questa mattina, abbiamo appreso la morte della signora Angela Molino.

L’avevamo intervistata e ci aveva raccontato il segreto dei suoi 100 anni: la sua grande fede e la soddisfazione di essere riuscita a realizzarsi, contando adesso figli, nipoti e pronipoti.

Serena e senza alcuna sofferenza questa mattina, nonna Angelina ha fatto colazione e sedutasi sulla sua sedia si è accasciata poco dopo.

A darne il triste annuncio sono i figli: Francesco con la moglie Santina Scibilia, Salvatore con la moglie Francesca Cicciari, la nuore Rosaria Giunta vedova Matteo Bellinvia, i nipoti e i parenti tutti.

In osservanza alla normativa anti Covid-19, il rito funebre avrà luogo mercoledì 3 novembre alle 15.30 presso il cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto.

La nostra redazione si stringe ai suoi cari per le più sentite condoglianze.