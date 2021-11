Barcellona, il sindaco Calabrò prova a frenare le tensioni con il gruppo di Forza Italia

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha cercato con una breve nota sui social di frenare le tensioni paventate con il gruppo consiliare di Forza Italia, messe in evidenze dall’assenza di massa dei consiglio comunali forzisti dall’ultima seduta del civico concesso in cui si affrontava il delicato tema dell’approvazione del bilancio previsionale 2021-2023.

Quell’episodio, insieme ad altre situazioni registrate nei lavori d’aula durante gli ultimi mesi, aveva alimentato l’ipotesi di una richiesta di rimodulazione della giunta comunale, con un tentativo di fare pressione per arrivare all’avvicendamento all’interno della rappresentanza di Forza Italia all’interno dell’esecutivo. Le voci circolate con insistenza nei corridoi di palazzo Longano e fino ad oggi non smentita dalle parti in causa, mettevano in evidenza la volontà di Forza Italia di sostituire l’attuale assessore Roberto Molino, indicato dal sindaco all’atto della costituzione della giunta in quota forzista, con un altro esponente dello stesso partito. Si era parlato di una rosa di nomi affidata al primo cittadino tra cui scegliere. Il sindaco non aveva rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda, riservandosi di avviare un confronto con il coordinamento del partito a cui aderisce lo stesso primo cittadino e con il referente regionale, il deputato Tommaso Calderone. Questo confronto con molta probabilità c’è stato e stamattina Pinuccio Calabrò ha pubblicato una nota sulla pagina ufficiale del sindaco, condivisa anche su quella della coordinamento cittadino di Forza Italia:

A chiarimento delle voci circolate in questi ultimi giorni – riprese anche dalla stampa – alimentate da personalistiche visioni, circa una imminente modifica della presenza di Forza Italia – partito cui appartengo – nella compagine della Giunta Municipale, mi corre l’obbligo di precisare che alcuna richiesta di rimodulazione è stata formalmente inoltrata dal partito. Invero, il dibattito si focalizza sulle strategie da adottare per provare a risolvere le numerose criticità che la Giunta è chiamata ad affrontare (predissesto – infrazione ARERA relativa al mancato adeguamento delle tariffe idriche dal 2012 al 2017 sanzione inflitta e ricadute – Sentenza del Tar di annullamento della delibera del consiglio comunale del giugno 2020 relativa all’ aumento dell’ IMU e conseguenze immediate sul primo bilancio di previsione etc. etc.). Pinuccio Calabrò

In buona sostanza il sindaco sottolinea come non vi siano state richieste ufficiali da parte del partito di una rimodulazione e le voci circolate in questi mesi sarebbero figlie di una visione personalistica dalla vicenda, senza però fare riferimento agli eventuali responsabili di questo tentativo di fare pressione sul primo cittadino, che comunque avrebbe coinvolto l’intero gruppo consiliare. Calabrò aggiunge inoltre che l’attenzione dell’esecutivo, nel confronto con i partiti che lo sostengono, è concentrata sulla risoluzione delle tante criticità, a partire da quelle economiche e contabili, che il Comune di Barcellona deve affrontare negli ultimi due mesi del 2021 per evitare il dissesto finanziario.