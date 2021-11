L’istituto “Enzo Ferrari” di Barcellona guarda all’Europa con il programma Erasmus

L’Istituto “E. Ferrari” di Barcellona, diretto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Cettina Ginebri, per favorire l’internazionalizzazione e l’apertura alla realtà europea, per formare dei giovani preparati, scevri da pregiudizi, pronti a muoversi e a proporsi sul mercato del lavoro internazionale, già da alcuni anni partecipa al programma ERASMUS + sia per le KA1- mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito Vet, sia per le KA2 – partenariati strategici per l’istruzione scolastica.

A studenti e professori viene così offerta l’opportunità di partecipare a diverse mobilità all’estero, per corsi di formazione, stage aziendali, incontri con alunni e docenti di diverse scuole europee. “Conoscere coetanei di altri paesi, così come la loro cultura e la storia – sottolinea la dirigente – facilita, infatti, il superamento di pregiudizi reciproci e contribuisce alla formazione di atteggiamenti di tolleranza, curiosità e apertura alla diversità. L’esperienza di mobilità ha, inoltre, un impatto molto significativo a livello individuale sugli alunni in termini di aumento della motivazione allo studio, all’apprendimento delle lingue straniere ai fini di uno scambio linguistico più efficace. E ancora, all’esperienza reale di vita, durante la partecipazione a un incontro di progetto, corrisponde in generale una maggiore capacità e sicurezza nel comunicare e socializzare, un’accresciuta consapevolezza europea e lo sviluppo del senso di cittadinanza e appartenenza. In alcuni casi la mobilità all’interno del progetto rappresenta la prima opportunità di viaggiare, un’occasione che alcuni non potrebbero avere altrimenti, soprattutto laddove esistono situazioni di disagio familiare o economico”.

Nell’ambito della KA1 si sono appena svolte alcune delle mobilità previste dal progetto ”S.C.H.O.O.L”. Alcuni alunni dell’istituto divisi in due gruppi, hanno avuto la possibilità di entrare temporaneamente nella realtà lavorativa di un altro paese, di arricchire, così, le proprie competenze professionali e di visitare città, imprese e luoghi di interesse culturale all’interno dell’Unione Europea. Si è trattato di un’opportunità unica per i ragazzi che hanno così potuto non solo fare un’esperienza lavorativa inerente al loro indirizzo scolastico, ma anche migliorare la conoscenza delle lingue inglese e spagnolo, apprendere ad essere più indipendenti nella gestione del tempo e degli spazi.

Alle mobilità, effettuate nel mese di settembre 2021, a Galway (Irlanda) e a Valencia (Spagna), hanno partecipato, per l’Irlanda gli alunni: Antonino Bucolo, Sashia Cassisi, Domenico Catania, Elia Amilicia, Elisa Anania, Samuele Torre; per la Spagna gli alunni: Alessia De Pasquale, Alessia Mastroieni, Daniel Abate, Denise D’Amico, Florina Dolboc, Andreea Dolboc, Francesco Andaloro, Marko Asllani, Maria Tindara Azzarello. I ragazzi sono stati affiancati dai docenti accompagnatori Prof.sse Patrizia Mazzù e Maria Sortino (Irlanda), Prof. Giovanni Brigandì (Spagna).

Per quel che riguarda le KA2, la scuola è partner in due progetti, nello specifico “Fit For Career” che vede coinvolte le sedi I.P.S.I.A. di Barcellona P.G. e Pace del Mela e “W.I.T.H.A.M” a cui prendono parte gli istituti Agrari I.P.S.A.A. di Barcellona P.G. e Milazzo.

Si è da poco conclusa la mobilità a Siviglia, prevista dal progetto “Fit for Career” durante la quale sei studenti: Sharon Crinò, Giuseppe Giarrizzo, Zouhir Sahran, Alex Bitto, Tommaso Famà e Antonino Di Dio, accompagnati dalla Dirigente e dai Professori Antonino Munafò e Giuseppa Cilona, Referente Erasmus, hanno incontrato i docenti ed i ragazzi dei paesi partner, svolgendo con impegno ed interesse tutte le attività programmate. La prossima mobilità prevista per gli istituti agrari si svolgerà a dicembre.