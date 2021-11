Barcellona, polemiche sulle lampade votive del cimitero pagate e non ancora sistemate

La consigliera comunale Ilenia Torre si è fatta portavoce delle polemiche sulle lampade votive pagate dagli utenti ed in molte zone del cimitero non ancora sistemate davanti alle lapidi dei defunti.

“E’ inconcepibile – afferma la Torre- che in occasione della ricorrenza odierna, di Ognissanti, e a ventiquattro ore dalla commemorazione dei defunti non si sia pensato di organizzare per tempo quei servizi che avrebbero dovuto essere garantiti all’utenza che – peraltro – li ha preventivamente pagati. Negli ultimi giorni è stato a dir poco inverosimile assistere alle lunghe file di cittadini costretti a transitare e sostare sotto la pioggia battente per prenotare le lampade votive per i propri defunti. Sarebbe stato certamente più opportuno individuare e attrezzare una location adeguata che consentisse un’accoglienza più decorosa per coloro che intendevano effettuare la prenotazione e il pagamento delle lampade stesse. Ancor più inverosimile è che – ad oggi – in moltissime postazioni risultino presenti i tagliandini di prenotazione delle lampade, ma delle stesse non v’è traccia.

Quali sono stati i motivi che non hanno consentito di installarle per tempo?

Si provvederà a restituire agli utenti le somme per eventuali servizi pagati dagli stessi e non resi nelle tempistiche entro le quali avrebbero dovuto essere resi? Gli uffici comunali preposti alla vigilanza hanno attuato le dovute verifiche in relazione alla correttezza dei servizi forniti?

E ancora, come mai non si è neppure pensato di addobbare l’ingresso principale, come peraltro si era sempre fatto nel recente passato, al fine di renderlo maggiormente accogliente quantomeno per questa ricorrenza a cui tanto tengono i nostri concittadini? Partendo dal presupposto che il grado di civiltà di una Città debba misurarsi anche dal rispetto verso i defunti, non posso che concludere, con profondo rammarico, che rispetto a questo argomento – e non soltanto a questo – c’è ancora tanto, ma tanto da fare”.

I responsabili della ditta incaricata del servizio a coloro che lamentavano la mancanza delle lampade hanno giustificato la situazione con i ritardi nell’aggiudicazione dell’appalto annuale, che sarebbe arrivata il 15 ottobre scorso. In molti però sottilineavano che già prima di quella data era possibile prenotare e pagare le lampade votive. Sarà compito degli uffici e dell’amministrazione comunale verificare la regolare attuazione delle capitolato d’appalto.