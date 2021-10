Barcellona saluta padre Alfonso Bruno, il parroco di Calderà si trasferisce in una nuova sede

Il sindaco Pinuccio Calabrò e il presidente del consiglio comunale Angelo Paride Pino saranno presenti domenica 31 ottobre alla celebrazione dell’ultima messa di padre Alfonso Bruno presso la parrocchia di San Rocco a Calderà, che ha guidato dal 2015.

Il primo cittadino ed il presidente del consiglio, a nome della città del Longano, hanno voluto salutarlo anche con un messaggio: “Tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto gli è grata per l’opera che ha svolto in questi anni di ministero sacerdotale, per i valori umani, sociali e cristiani che ha saputo diffondere. A Padre Alfonso porgiamo il saluto di Barcellona Pozzo di Gotto e voti augurali per la nuova missione pastorale che va ad intraprendere”.

Padre Alfonso, come detto, guida la parrocchia di Calderà dal 5 settembre 2015 e si è fatto apprezzare da tutti per la sua costante presenza sul territorio (in questi anni tutti hanno imparato a conoscere quella figura in abito talare color carta da zucchero onnipresente in scooter a Calderà) e per la cordialità e l’affabilità nei rapporti con il prossimo.

All’intensa attività pastorale ha affiancato una costante e cospicua azione “materiale” comunque dedicata a rafforzare i sentimenti di comunità dei parrocchiani e ad incidere nel tessuto sociale: il restauro della chiesa parrocchiale e la creazione dell’oratorio, il presepe vivente, la nascita del gruppo locale e il convegno europeo degli “Amici San Rocco”, nel 2018, con la partecipazione di vari gruppi provenienti da tutta Italia con i rispettivi sindaci. Con la collaborazione del Comune che ha concesso l’area, ha realizzato anche il campetto di C.da Pagano, fruibile a tutta la popolazione.