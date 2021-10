Domani allerta rossa in Sicilia orientale disposta dal bollettino della Protezione civile nazionale

La Protezione civile nazionale ha emanato il bollettino per la giornata di domani 29 ottobre 2021, che prevede l’allerta rossa per l’elevata criticità per rischio idraulico e per rischio idrogeologico in Sicilia orientale.

Nella zona rossa sono comprese la Sicilia Nord-Orientale, il versante tirrenico e le isole Eolie, la zona Sud-Orientale, il versante della Stretto di Sicilia, la zona Nord-Orientale, il versante ionico, il Bacino del Fiume Simeto, la zona Sud-Orientale ed il versante ionico.

Si attendono adesso le disposizioni del Dipartimento regionale della Protezione civile e quindi le decisioni dei sindaci in merito alla probabile chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.