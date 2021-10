Ponte di Calderà, De Luca chiede un confronto con Calabrò e Calderone a Barcellona

La querelle sul ponte di Calderà non si è ancora conclusa e ad alimentarla oggi è ancora il sindaco metropolitano Cateno De Luca, con una nuova diretta facebook con cui chiede al sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò un confronto nell’aula consiliare della città del Longano sulla vicenda della apertura e chiusura della struttura che collega le frazioni balneari di Spinesante e Calderà.

De Luca, con il tono sarcastico che lo contraddistingue, ha esteso l’invito anche al deputato regionale Tommaso Calderone, per poter chiarire la situazione, con l’auspicio di trovare un punto di svolta per aprire in sicurezza il ponte crollato 10 anni fa.