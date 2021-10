La consigliera Ilenia Torre appoggia la richiesta di confronto tra Calabrò e De Luca sul ponte di Calderà

La consigliera comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Ilenia Torre, ha inviato al sindaco Pinuccio Calabrò, al presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino ed al sindaco metropolitano Cateno De Luca una richiesta formale per appoggiare la proposta di confronto nell’aula consiliare sul tema del ponte di Calderà

“Alla luce della ormai nota e imbarazzante querelle degli ultimi giorni relativa al ponte di Calderà – afferma la Torre – non essendo più concepibile assistere ad un quotidiano rimbalzo di responsabilità tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e la Città Metropolitana di Messina, ritengo opportuno che il Sindaco Pinuccio Calabrò accolga l’invito del collega Cateno De Luca ad un confronto pubblico in aula consiliare, alla presenza del civico consesso e dei cittadini. A tal fine, ho formalmente chiesto al Sindaco della nostra Città e al Presidente del Consiglio di adoperarsi – ciascuno per le proprie competenze – per fissare al più presto tale incontro. È doveroso dare risposte ai cittadini ed è opportuno che il civico consesso venga coinvolto nel dibattito relativo ad una vicenda che – ormai da tempo – ha assunto connotati tragicomici”.