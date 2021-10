Autismo e ABA: Barcellona ha il suo BCBA, è Alessandra Mirabile. L’intervista

Lo spettro autistico definisce una persona che ha difficoltà a “intraprendere una relazione sociale sia per difficoltà di interazione che per difficoltà di interpretazione dei pensieri, delle emozioni e dei desideri dell’altro. Tuttavia, la sindrome è anche interpretata come una difficoltà più generale di elaborazione non solo di stimoli sociali, ma anche degli stimoli esterni veicolati attraverso i vari canali sensoriali“.

Una definizione che è sancita dall’ISS e che racconta una piccolissima parte immaginabile di quelle che sono le difficoltà di una persona con autismo. L’assistenza, allora, diventa necessaria ed essenziale per riuscire a vivere una vita dignitosa e dare sostegno concreto ai caregiver. E’ per questo che i professionisti dell’ambito cercano in tutti i modi di perfezionarsi e istruirsi a dovere, per poter fare in modo che la terapia sia uno stile di vita, un abbraccio coinvolgente che possa incoraggiare, sorreggere, aiutare tutte le famiglie che vivono l’autismo.

Uno dei principali programmi di intervento utilizzati con bambini con Disturbi dello Spettro Autistico, quello con maggiori studi di efficacia è l’Applied Behavioral Analysis, ABA.

A riguardo, le Linee Guida dell’Istituto Superiore Sanità in Ottobre 2011affermano:

“In conclusione, secondo le raccomandazioni delle Linee Guida ISS il modello ABA è consigliato nel trattamento dei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico. Essendo presente un’ampia variabilità a livello individuale negli esiti ottenuti dai programmi intensivi comportamentali ABA, secondo quanto riportato dalla ricerca, è necessario che venga effettuata una valutazione clinica caso-specifica per monitorare nel singolo bambino l’efficacia dell’intervento, ossia se e quanto questo produca i risultati attesi.” Linea Guida ISS (pag. 55)

Ottenere questa certificazione significa essere in possesso del documento ufficiale che attesta e garantisce un percorso formativo corretto del professionista che avrà, quindi, acquisito la competenza di un professionista. La nostra cittadina, Barcellona Pozzo di Gotto, ha una sola professionista che di recente ha acquisito questa certificazione.

Lei è la giovane Alessandra Mirabile che ha parlato dell’ABA con 24live, spiegando nei dettagli di cosa si tratta e perchè è così importante.

Al fine di tutelare gli utenti dei servizi di analisi del comportamento per garantire che i professionisti avessero un’adeguata formazione ed esperienza, è nato nel 1998 il BACB® (Behavior Analyst Certification Board®, – Ente americano per la certificazione degli analisti del comportamento) è una corporation no-profit che garantisce la preparazione dei professionisti che svolgono attività di analisi comportamentale (ABA). Il BACB® aderisce agli standard internazionali degli enti che garantiscono le competenze professionali. La certificazione di BACB® è accreditata dalla National Commission for Certifying Agencies (NCAA), Washington DC, e costituisce una credenziale di eccellenza nella preparazione del professionista.

Un BCBA® (Board Certified Behavior Analyst, Analista del Comportamento Certificato) è un professionista che applica la scienza dell’Analisi del Comportamento (A.B.A., Applied Behavior Analysis) al fine di insegnare e modificare comportamenti socialmente significativi e ridurre quelli problematici, con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone di cui si prende cura. Tale professionista è garante dell’efficacia dell’intervento proposto.

L’intervista

Che cos’è l’ABA e cosa si propone?

ABA è l’acronimo di Applied Behavioral Analysis, che, tradotto in maniera letterale, significa ‘analisi applicata del comportamento’. Quindi l’ABA costituisce l’applicazione sistematica dei principi comportamentali individuati dalla scienza che studia il comportamento e le leggi che lo regolano.

L’ABA si propone come una tecnica pratica per la progettazione, messa in atto e valutazione di programmi di intervento. Tale pratica è fondata sull’osservazione e la registrazione del comportamento che forniscono la base di partenza per la progettazione ed attuazione di interventi per il cambiamento di comportamenti inadeguati e l’apprendimento di nuove abilità.

Per quale fascia d’età?

Le strategie comportamentali possono essere utilizzate con persone di ogni età.

I dati raccolti dalla ricerca indicano come bambini affetti da autismo possano beneficiare in maniera significativa di interventi educativi ABA.

Dalla letteratura emerge che l’intervento educativo ABA risulta maggiormente efficace se iniziato precocemente (entro i 4 anni di età).

Come avviene la valutazione di effetti in diversi contesti?

Dati raccolti dalla ricerca indicano che bambini affetti da autismo mostrano miglioramenti significativi nelle diverse aree dello sviluppo a seguito di interventi educativi intensivi ABA.

Diversi fattori influenzano l’efficacia dell’intervento: precocità dell’intervento educativo, abilità cognitive e linguistiche del bambino, intensità dell’intervento 1:1 (numero di ore), coinvolgimento della famiglia nell’intervento.

Che tipo di ripercussioni ci si deve aspettare in ambito familiare, scolastico o altro?

Le ripercussioni in ambito familiare sono molteplici: la famiglia intera viene coinvolta nel processo educativo del bambino affetto da autismo, in particolare i genitori, i quali sono responsabili del mantenimento e della generalizzazione delle nuove abilità acquisite dal bambino

Qual è la situazione in Italia?

In Italia la maggior parte dei BCBA® si occupa di autismo e disturbi dello sviluppo ma l’analisi del comportamento è la scienza che applica i suoi principi in diversi settori (quali , ad esempio, le aziende, le scuola, la medicina, lo sport, etc ) e con diverse tipologie di utenza (bambini, adolescenti, adulti e famiglie).

Come si diventa BCBA?

Un BCBA® ha una laurea magistrale, deve aver completato un Master di II livello o, in alternativa, corsi avanzati riconosciuti a livello internazionale relativi all’analisi del comportamento (A.B.A., Applied Behavior Analysis), in ogni caso secondo una Verified Course Sequence riconosciuta da ABAI, l’associazione internazionale degli Analisti del Comportamento. In seguito a un tirocinio supervisionato, il BCBA ha superato un esame internazionale e ha l’obbligo di mantenere tale certificazione attraverso una formazione continua che garantisca l’aggiornamento rispetto alle ultime ricerche pubblicate nella letteratura scientifica.

Il BCBA® (Behavior Analyst Certification Board) è un ente no profit ed è attualmente l’unico ente in grado di fornire sufficienti garanzie di un intervento A.B.A. di qualità in quanto organismo indipendente da altri interessi che non siano la tutela della professione e dell’utenza.

In che modo gli Analisti del Comportamento lavorano per insegnare nuove abilità o decrementare i comportamenti disadattivi?

Uno dei principi cardine dell’analisi del comportamento è che l’utente sia motivato ad apprendere, insegnando in modo positivo abilità funzionali che gli permettano di vivere meglio nel suo ambiente. Si lavora sia in ambiente strutturato che in ambiente naturale in modo da favorire la generalizzazione nella vita quotidiana delle abilità apprese. La famiglia e tutte le figure che ruotano intorno la vita di quella persona sono attivamente coinvolte nell’intervento.

Quando ti sei appassionata all’analisi applicata del comportamento? E perchè hai scelto di conseguire questa certificazione?

Il mio interesse verso il mondo dell’Analisi Applicata del Comportamento è nato subito dopo la laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, nel 2012. È da allora che ho iniziato a partecipare a corsi di formazione, workshop e frequentare studi privati, ove venivano applicati tali principi per iniziare la mia formazione, che ben presto è diventata una vera passione e che mi ha spinta ad iscrivermi ad un Master di II livello in Analisi Applicata del Comportamento, con l’obiettivo di conseguire la certificazione. Inoltre, negli anni ho seguito moltissimi bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico e disabilità varie, anche nel contesto scolastico, cercando di trasmettere le mie conoscenze e diffondere i benefici nella scelta di un trattamento che seguisse i principi dell’ABA.

La scelta di conseguire la certificazione come BCBA® è stata dettata da un dovere etico al fine di tutelare, ulteriormente, gli utenti sulla qualità dei servizi forniti a garanzia di un percorso formativo di competenza.

Qual è il tuo obiettivo?

Come BCBA® il mio obiettivo, considerata l’individualità di ogni utente, è quello di valutare le esigenze e difficoltà, che in primo luogo vengono riferite dalla famiglia e sulla base di strumenti di assessment, ritagliare un vestito cucito sul bambino, determinando punti di forza e debolezza; al fine di cercare di aumentare i comportamenti socialmente significativi ( abilità di comunicazione, scolastiche e adattive ecc..) e diminuire i comportamenti disfunzionali (iperattività, aggressività, basso livello di attenzione, di tolleranza alle frustrazioni ecc..), per garantire una vita più autonoma possibile.