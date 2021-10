Sul ponte di Calderà è scontro istituzionale: De Luca attacca in diretta Calabrò, che oggi è pronto a rispondere

La vicenda della apertura/chiusura del ponte di Calderà oltre a sollevare un’amara ironia, ha ormai creato una vero scontro istituzionale tra la Città metropolitana di Messina, proprietaria dell’opera, e il Comune di Barcellona, che ha in gran parte finanziato la sua realizzazione.

Dopo il colpo di teatro del sindaco metropolitano Cateno De Luca, che sabato pomeriggio senza alcun preavviso ha aperto il ponte, e il successivo (e forse tardivo) intervento del sindaco Pinuccio Calabrò, che ha poco dopo chiuso l’accesso al manufatto per problemi di organizzazione della viabilità, ieri lo stesso De Luca ha usato parole pesanti contro il primo cittadino e l’amministrazione comunale, accusandoli di aver rallentato la consegna dei lavori nell’ultima fase, ritardando alcuni passaggi burocratici come l’approvazione delle perizia di variante, su cui è stata effettuata un’attenta valutazione legale, e poi sulla definizione della viabilità accessoria alla fruizione del ponte.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha convocato una conferenza stampa per chiarire la posizione del Comune rispetto alle accuse del sindaco metropolitano e probabilmente per rilancia al mittente le accusa di ritardi nell’esecuzione dell’opera, accumulati certamente durante questi 10 anni dal crollo del vecchio ponte, spazzato via dalla piena del Longano del 22 novembre 2011.