Il sindaco Calabrò: “Il ponte di Calderà non si può ancora aprire: per gli attacchi personali denuncerò De Luca”

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, ha risposto punto per punto alle accuse mosse dal sindaco metropolitano Cateno De Luca, nel corso di una diretta in cui ha contestato l’inerzia del Comune di Barcellona, utilizzando frasi pesanti nei confronti del primo cittadino della città del Longano.

“Agli attacchi personali che mi ha rivolto il sindaco metropolitano – ha esordito Calabrò nella conferenza convocato nella tarda mattinata di oggi – non rispondo qui, ma in tribunale, perchè ci sono tutti gli elementi per una denuncia nei sui confronti”.

Sulla vicenda del ponte sul Longano a Calderà, il primo cittadino ha illustrato con il supporto di documenti ufficiali l’impegno svolto dalla sua amministrazione per completare l’iter di realizzazione del manufatto. E’ partito dalle prime comunicazioni dell’ottobre 2020 fino alle sollecitazioni dei questi ultimi mesi. E’ stato un excursus cronologico che ha smontato le accuse mosse dal sindaco Cateno De Luca e dal dirigente dell’ufficio tecnico metropolitano Salvo Puccio, a partire dal presunto ritardo nella sottoscrizione della variante al progetto iniziale, che secondo la documentazione presentata dal sindaco sarebbe arrivata in un mese e mezzo e non in sei mesi come asserito dal vertici della città metropolitana di Messina.

“Nell’ultima settimana – ha affermato Calabrò – siamo arrivati all’assurdo, con una serie di comunicazioni contrastanti tra loro, che prima dichiaravano l’opera anche in fase di completamento e subito dopo la definivano già completa. Tra le tante carte che si sono state inoltrate c’è una che mette in evidenza come il ponte non poteva essere aperto al traffico sabato scorso, quando era previsto solo un sopralluogo tecnico. Nell’ultimo documento della città metropolitana, inoltrato ieri 25 ottobre, per una verso si dichiara la struttura agibile e pronta alla riapertura al pubblico traffico, ma si dichiara altresì che “con il presente atto non si intende prendere in consegna l’opera (…) che avverrà dopo l’inoltro, da parte dell’impresa della documentazione attestante la qualità dell’opera e dopo l’emissione dl collaudo statico“. Si tratta di una contraddizione su cui chiederemo spiegazioni ai tecnici provinciali, per arrivare una soluzione condivisa che consenta la fruizione in sicurezza dell’opera. Dobbiamo essere sicuri di questo perchè eventuali contenziosi o contestazione non saranno a carico della Città metropolitana, ma del Comune di Barcellona nella qualità di ente appaltante”.

Potete riascoltare di seguito tutta la diretta della conferenza stampa di stamattina del sindaco Calabrò