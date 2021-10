Adriana Cicirella è la nuova presidente FIDAPA Barcellona

Lo scorso 23 ottobre, l’Helios Garden ha ospitato la Cerimonia del Passaggio di Consegne della nuova Presidenza della FIDAPA BPW Italy della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.

Alla past president Tania Crisafulli succede Adriana Cicirella per il prossimo biennio 2021-2023.

La Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women) è articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti. Quella barcellonese è la più numerosa d’Italia con le sue 104 associate fidapine e i suoi 46 anni di storia (è nata nel 1975).

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Il nuovo direttivo Fidapa sez. Barcellona P.G.

A coadiuvare le attività della neo-presidente Adriana Cicirella, ci saranno: la vice-presidente Grazia Salamone ,la segretaria Anna Maria Catania, la tesoriera Agata Sofia, la segretaria esecutiva Maria Concetta Santamaria, la rappresentante Young di sezione Sara Basilicò, i revisori dei conti Teresa Barbera, Cristina Benenati e Grazia Puleio. A loro, si aggiungono le consigliere: Ilaria Cammaroto, Carmelina De Pasquale, Angela Gregorio, Santina Rugolo, Giulia Sidoti, Tindara Sottile e Paola Gemelli.

“La nostra Tania – ha commentato Adriana Cicirella – ha retto egregiamente un biennio difficile pieno di incertezze e instabilità legato alla pandemia e ai dpcm. Lei è past presidente ma so che mi darà tutto l’aiuto e l’appoggio come una presidente a latere”.

La cerimonia

Hanno presenziato la cerimonia, tra gli altri, anche la Presidente del Distretto Sicilia Avv. Carmela Lo Bue; la vice Presidente del Distretto Letizia Bonanno e la tesoriera del Distretto dr.ssa Lucia Mio. A portare i saluti dell’Amministrazione Comunale anche il sindaco Pinuccio Calabrò, intervenuto personalmente.



L’intervento della Past President Tania Crisafulli

“La situazione di emergenza, che siamo stati costretti a dover affrontare, non ha di certo frenato la voglia di portare avanti gli scopi e le finalità dettate dallo Statuto della nostra Associazione, che sono i punti cardine della Federazione e né tantomeno ha impedito di mirare al raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi“. – ha esordito Tania Crisafulli

“Con spirito di servizio e forte senso di appartenenza sono state portate a avanti tematiche di grande valenza e con importante ricaduta sul territorio. La tutela dei diritti e la valorizzazione della donna dai diversi punti di vista, il valore della famiglia, il rispetto, la tutela e valorizzazione del territorio di appartenenza. Questi due anni difficili e, consentitemi di dire, poco gratificanti (nei quali sono venuti a mancare tanti eventi in presenza) sono stati affrontati con dedizione e grande senso di responsabilità, soprattutto, nella gestione del lavoro non visibile, che ci ha impegnato giornalmente. Ci siamo dovute adeguare ad affrontare le situazioni (che man mano si sono presentate) modificando, direi rivoluzionando, il nostro modo di interagire, di confrontarci e siamo state costrette ad incontrarci il più delle volte attraverso il monitor di un computer, che se ad alcuni non è risultato di gradimento, ci ha permesso di mantenere i contatti con gli altri, sia all’interno della sezione che con il Distretto, che con il Nazionale. Abbiamo vissuto un periodo epocale, che abbiamo subito senza possibilità di replica, ma è bastata una semplice parola, un messaggio, una telefonata, uno sguardo, un sorriso per farmi sentire la vicinanza di tutte Voi, socie della sezione, e darmi la forza e la voglia di andare avanti, con la tenacia che mi appartiene non perdendo mai di vista i saldi principi di: COERENZA, CONDIVISIONE E RISPETTO“.

Il nuovo Direttivo FIDAPA BPW Italy – sezione Barcellona

Dopo aver illustrato in un breve video i momenti salienti della sua presidenza, Tania Crisafuli ha dato la parola ad Adriana Cicirella.

L’intervento della nuova Presidente FIDAPA BPW Italia sez. Barcellona Pozzo di Gotto