Lipari, incidente mortale a Quattropani: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

E’ stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Lipari per estrarre le due persone rimaste incastrate a bordo di una Renault Clio, coinvolta in un grave incidente stradale sulla SP 179, in località Quattropani, di Lipari. La Renault Clio è uscita fuoristrada ed è rimasta incastrata tra un albero e un muro.

A bordo vi erano in totale 5 persone di cui solo 2 incastrate all’interno dell’abitacolo. Di queste, purtroppo, una ragazza Desirée Villani di 29 anni non è sopravvissuta al violento impatto, mentre il conducente, un 27enne liparese, incastrato tra volante e sedile, è rimasto ferito gravemente. Sul posto erano presenti anche personale del 118 e Carabinieri ed un automezzo privato per la rimozione dell’auto. L’intervento si è concluso intorno alle ore 10