Barcellona, il vento abbatte un palo della pubblica illuminazione a Santa Venera

Il vento e l’usura del tempo hanno provocato nella tarda mattinata di oggi la caduta di un palo della pubblica illuminazione in via Longano, nel quartiere Santa Venera, all’altezza dell’incrocio per la frazione collinare di Maloto.

Solo per una casualità non transitavano automobili al momento della caduta e quindi non ci sono state conseguenze, se non il pericolo per la presenza sull’asfalto del palo che copriva qualsiasi l’intera careggiata. Sul posto sono intervenuti gli operai del Comune e gli agenti della Polizia Locale per ripristinare la viabilità.