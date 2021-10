Villarosa sulla riapertura del Cutroni Zodda: “Continuo a non capire quale sia il disegno futuro previsto per il presidio”

Da ieri venerdì 22 ottobre sono operativi alcuni dei reparti no Covid dell’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona. Si tratta di Medicina, Pneumologia e Psichiatria, a cui si aggiungeranno da lunedì 25 ottobre anche la Riabilitazione e la Chirurgia.

Il deputato messinese Alessio Villarosa chiede però chiarezza sul futuro del presidio barcellonese, considerando questa parziale ri-conversione in non Covid di alcuni reparti penalizzata dalla decisione di mantenere il Pronto soccorso come presidio Covid.

“Leggo commenti di giubilo – commenta Villarosa – per la riapertura di alcuni reparti dell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, ma continuo a non capire quale sia il disegno futuro previsto per il presidio. Abbiamo già vissuto i mesi di follia sanitaria, in cui il presidio risultava aperto e funzionale, ma con un Pronto Soccorso solo per pazienti Covid che di fatto annullava ogni possibile nuovo ricovero. A ciò si aggiunge la circostanza di avere carichi di lavoro molto bassi in quanto non solo risultano essere ormai pochi i pazienti Covid “lievi”, ma non raggiungevano certo autonomamente il presidio. Alla luce dell’esperienza negativa già vissuta chi ha deciso di ripeterla, creando nuovamente un danno a tutto l’hinterland barcellonese? Durante l’incontro avuto con la direzione generale dell’Asp Messina ad agosto, alla presenza del commissario straordinario Bernardo Alagna, mi era stato assicurato che nel mese di settembre si sarebbero sbloccati importanti concorsi per figure come cardiologi e anestesisti, per le quali risultano esserci assenze ormai croniche, che di fatto non permettono un corretto funzionamento né del presidio barcellonese né di quello milazzese. A quanto pare però tutto ciò non interessa a nessuno. Sempre durante quell’incontro mi era stato anche presentato un interessante progetto definitivo per la creazione di posti di terapia intensiva all’interno del Cutroni Zodda, che doveva solo essere presentato in assessorato per provare ad essere finanziato ed anche su questo tema non si hanno più aggiornamenti. A quanto pare la sanità in Sicilia viene gestita così, in silenzio”.