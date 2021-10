Il Villaggio della Salute dell’Asp Messina al Parco Corolla a Milazzo: effettuate 1516 prestazioni di vario tipo

Sono state cinque giornate molto partecipate con ben 1516 prestazioni ed esami espletati in diversi settori quelle organizzate dall’ASP Messina all’interno del Villaggio della Salute, allestito nelle aree esterne del Parco Corolla.

“E’ emersa da parte dei cittadini una grande voglia di sottoporsi esami specialistici per la cura e la prevenzione”. Il Commissario Asp Bernardo Alagna

“Le persone – afferma il Commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna – hanno risposto alla forte domanda di servizi sanitari da parte delle persone del territorio. I cittadini hanno compreso l’importanza della prevenzione e delle vaccinazioni, chiedendoci presto di ripetere l’iniziativa”.

Il Parco Corolla ha ospitato l’iniziativa dal 12 al 16 ottobre: “Ringrazio il commissario Covid 19 Alberto Firenze – continua Alagna – la direzione e la proprietà del parco Corolla, i sindaci del comprensorio e tutti i medici, specialisti, dirigenti, infermieri dell’Asp e dell’ufficio Covid e il personale del Parco corolla, della Croce Rossa e della Protezione Civile, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Visto il successo della manifestazione Siamo orientati a ripeterla al più presto”.

Delle 1516 prestazioni registrate, 199 persone si sono sottoposte a visite nel settore della Dermatologia, 213 in Cardiologia, 131 in Diabetologia, 187 per la Senologia, 174 persone hanno effettuato la mammografia, 146 il pap-test. Inoltre 200 visite ginecologiche, 3 visite per malattie infettive e 67 per gli stili di vita errati, che hanno ricevuto consigli e informazioni da un team di esperti per poter correggere eventuali abitudini che possono nuocere alla salute. Infine 100 persone si sono sottoposte ad esami al colon retto ed effettuati oltre 100 vaccini.