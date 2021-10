Cateno De Luca apre il ponte di Calderà, ma il Comune nella sostanza lo richiude

E’ andata in scena oggi pomeriggio una vera e propria raffigurazione dello scollamento di cui soffrono le amministrazioni locali, a livello provinciale e comunale.

Intorno alle 18, il sindaco metropolitano Cateno De Luca, a conclusione di una giornata che lo ha visto in visita presso i sindaci eletti in prima nomina della zona tirrenico-nebroidea, si è presentato nella zona del ponte di Calderà per quello che era stato annunciato, anche con una nota stampa, come un semplice sopralluogo, come confermato anche dai tecnici provinciali dalle 15, data fissata per l’appuntamento. De Luca, al suo arrivo, ha invece annunciato la decisione di aprire al traffico il ponte, corroborata pure da un’ordinanza dell’ufficio tecnico provinciale, sottoscritta dell’ing. Salvo Puccio, nonostante le diverse criticità segnalate dall’amministrazione comunale di Barcellona, che aveva chiesto di sistemare la viabilità di collegamento al ponte prima dell’apertura.

De Luca è andato avanti per la sua strada, con il supporto di alcuni residenti, che dopo un pò a sorpresa hanno accolto con favore la decisione del sindaco metropolitano, tra il disappunto del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’assessore Roberto Molino, che avevano sollevato anche nei giorni scorsi con una lettera alcune criticità rispetto alle scelte adottata a suo tempo nella fase di progettazione dell’opera relativamente alla viabilità di collegamento. A distanza di un’ora circa dalla riapertura il Comune di Barcellona ha disposto con ordinanza del dirigente tecnico la deviazione della viabilità e nella sostanza ha impedito agli automobilisti di percorrere il nuovo ponte sul Longano, ripristinando la viabilità preesistente prima del blitz di De Luca. Pur non potendo disporre la chiusura del ponte, di proprietà della città metropolitana di Messina, il Comune ha comunque la competenza sulla viabilità di collegamento ed ha quindi proceduto ad una modifica che di fatto impedisce l’attraversamento dello stesso ponte.

La decisione del Comune è stata così motivata dal sindaco Pinuccio Calabrò: “Prima di aprire il traffico sul ponte di Calderà è necessario definire le modifiche alla segnaletica, per adattarlo alla rete stradale della zona, eliminando alcune criticità legate anche all’attraversamento pedonale ed al transito dei mezzi pesanti, insieme al ripristino l’illuminazione nelle aree adiacenti al ponte sul Longano. Noi oggi eravamo stati invitati ad un sopralluogo tecnico, propedeutico alla successiva apertura. L’opera non è stata ufficialmente consegnata e non c’è stata trasmessa alcuna comunicazione in tal senso. L’iniziativa di De Luca più essere considerata un’apertura informale al traffico, a cui seguirà l’inaugurazione dell’opera compresa la viabilità di collegamento, quando tutta la documentazione sta completata e sottoscritta dalle parti”. A sostegno della sua posizione il sindaco Calabrò ha una comunicazione del 20 ottobre scorso in cui sollecita la definizione di queste criticità prima della apertura e l’invito all’incontro di oggi, in cui non si parla di apertura al traffico, ma solo di sopralluogo. Ecco i documenti: