Progetto di tutela del litorale di Barcellona, interviene il comitato: “Questi sono stati i nostri interlocutori”

Il Comitato a difesa del litorale di Barcellona Pozzo di Gotto, con una nota del presidente Giusy Triolo, interviene sullo scontro mediatico, innescato tra alcuni esponenti delle istituzioni, in particolare l’ex assessore comunale Tommaso Pino ed il deputato regionale Pino Galluzzo, per intestarsi il merito della definizione del progetto di ripascimento e di messa in sicurezza della litoranea da parte della Regione.

“Nella mia qualità di presidente del comitato – scrive la Triolo – ho l’obbligo di precisare che nell’attività svolta dal comitato si è sempre tentato di interloquire con tutta la deputazione regionale e nazionale e con l’amministrazione cittadina, nonché con il Commissario Leonardo Santoro al fine di individuare e portare a compimento le soluzioni concrete e auspicabilmente rapide per la messa in sicurezza del lungomare di Calderà, Cantoni, Spinesante, Cicerata.

Tuttavia il comitato ha dovuto riscontrare, sin da subito, l’impegno di taluni e l’assoluta indifferenza di altri. Per cui il comitato oggi deve attestare, senza che vi si possano essere letture o interpretazioni partigiane, che con l’amministrazione Materia il comitato ha avuto un’unica interlocuzione con l’Ing. Carmelo Perdichizzi, il quale, nell’incontro avuto, ha fatto presente le poche professionalità disponibili negli uffici e si è reso disponibile a ricevere la documentazione e le rappresentazioni fotografiche da noi elaborate per inoltrare la pratica a Palermo ed ottenere il giusto riconoscimento finanziario per intervenire sulla calamità naturale.

Proficuo, invece, è stata, in una fase successiva, l’interlocuzione col Commissario Ing. Leonardo Santoro, nominato dal Presidente della Regione Musumeci, per le attività e gli interventi afferenti l’alluvione dell’agosto 2020, per la quale avendo la tracimazione delle acque dato vita a danni che si sono prodotti anche nella zona a mare tra Cantoni e Spinesante, ha avuto modo di fare un sopralluogo con i rappresentanti del Comitato per capire e spiegare quale tipologia di interventi era possibile programmare oltre alla messa in sicurezza del litorale. Doveroso quindi sottolineare che fino all’ottobre 2020 il comune di Barcellona Pozzo di Gotto non aveva prodotto alcuna progettazione per la messa in sicurezza né per il ripascimento. Progettazione che invece ha svolto la struttura commissariale al dissesto idrogeologico retta dall’ing, Maurizio Croce e che ha fornito la base formale per il bando del ripascimento oggetto oggi da parte di ex amministratori locali di inopportune e inappropriate paternità.

Proprio dall’interlocuzioni tra il comitato, le strutture commissariali e l’on. Pino Galluzzo, la regione Sicilia ha destinato una somma pari a 7 milioni per la manutenzione straordinaria del ripascimento costiero; di tale somma e relativa destinazione il comitato a suo tempo fece un comunicato stampa rivolto alla cittadinanza tutta.

In questo modo lo stesso Ing. Leonardo Santoro, nell’esercizio delle sue proprie funzioni, si è fatto carico di recuperare le somme e quale commissario promotore di destinarle, con il Commissariato del dissesto idrogeologico, per fronteggiare l’emergenza con l’ulteriore intervento di ripascimento prima della messa in sicurezza del lungomare.

Ad onor di veritiero dettaglio il comitato crede – proprio perché è un soggetto apartitico, pur essendo un organismo civico di impegno per la tutela di interessi diffusi e generali – che su questi temi non bisognerebbe polemizzare con diatribe frutto di appartenenze e bisognerebbe lavorare tutti quanti insieme per dare soluzione alle criticità presenti.

Il comitato reputa, pertanto, che chi si è impegnato, come l’On. Galluzzo e l’On. Alessio Villarosa, abbia fatto cosa giusta per l’intera comunità e chi non l’ha fatto, perché preso da angustie egocentriche, possa con l’occasione capire che si debba tutti quanti fare squadra per il bene superiore di un intero territorio, e non di una parte politica, su cui risiede una comunità di cittadini che merita attenzione e cura. Il resto lo lasciamo alla onestà ed alla dignità di ciascuno, senza tema di smentita.