Prevenire è vivere: attività informativa nel week-end del 23 e 24 ottobre al Parco Magg. La Rosa

Il mese di Ottobre è quello dedicato alla prevenzione femminile. Il Rotary Club di Barcellona, in collaborazione con lo studio medico “Il cerchio della vita”, ha organizzato nel fine settimane del 23 e 24 ottobre 2021 un evento informativa per sensibilizzare le donne allo screening di prevenzione oncologica.

L’attività è stata affidati alla dottoressa ostetrica Beatrice Ingegneri ed alla dottoressa ginecologa Donatella Amatore: “La prevenzione è un’arma fondamentale per combattere le malattie – sottolinea la dott.ssa Ingegneri – e mai come in questo periodo, in cui il lockdown ha costretto molte persone a rimandare numerose visite di controllo, è doveroso ricordare l’importanza di effettuare controlli di routine e screening oncologici”.

Lo studio medico, di cui è responsabile la stessa dott.ssa Ingegneri, ha deciso di essere ancora più vicini alle donne offrendo alcuni servizi gratuiti e sarà presente anche il camper sanitario del Rotary Sicilia.

L’appuntamento è quindi fissato nel week-end, nell’area del Parco Urbano Maggiore La Rosa.