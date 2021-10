Il camminatore Antonio Perrellis a Barcellona per sostenere la Casa di Francesco

Il camminatore di Acri ha raggiunto la città del Longano ed è stato accolto con calore dai barcellonesi, dopo un lungo cammino di ben 947 chilometri girando la Sicilia.

Acri è un piccolo comune di poco più di 20.000 abitanti, ai piedi della Sila, in provincia di Cosenza, e il camminatore è Antonio Perrellis, instancabile promotore di iniziative di sostegno alle associazioni ONLUS (Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociali).

Antonio Perrellis è nato ad Acri, vive a Torino ed è appuntato scelto dei Carabinieri. Qualche anno fa, presosi un mese di ferie dal lavoro, Perrellis decise di mettersi letteralmente in cammino partendo da Torino per raggiungere a piedi Acri, la cittadina dove è nato e cresciuto e a cui è ancora legato. Decise di far diventare quel cammino un evento per sostenere opere di beneficenza e associazioni di volontariato e ogni tappa del suo lungo percorso è stata un successo, attirando curiosità, attenzione e sostegno per le sue iniziative.













Antonio Perrellis ha raccontato il suo cammino da Torino ad Acri (1.176 chilometri) in un libro pubblicato quest’anno dalla casa editrice romagnola Il Ponte Vecchio. In quell’occasione l’invito era di sostenere la “Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro” di Candiolo (piccolo comune della provincia di Torino nel cui territorio ha sede l’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro, polo ospedaliero di eccellenza di livello internazionale), la “Fondazione Crescere Insieme” e l’Associazione “Piccoli Aviatori dei Falchi di Daffi” di Torino.

Il cammino che ha portato Antonio Perrellis a Barcellona Pozzo di Gotto è stato tutto siciliano ma sempre con il cuore alla sua Acri. L’obiettivo è stato quello di sostenere l’associazione Odv (Organizzazione Di Volontariato) barcellonese “La Casa di Francesco”, che ha sede nel quartiere di Sant’Antonino, e l’associazione acrese “Raggio di Sole”. L’associazione “La Casa di Francesco” si occupa di sostenere i più bisognosi, l’associazione “Raggio di Sole” si impegna nell’inclusione dei bambini con disabilità ed entrambe hanno apprezzato la ribalta che l’impresa di Perrellis ha dato loro, consentendo di far conoscere il loro lavoro per avere più forza, più sostegno e più volontari.

Antonio Perrellis è stato accolto a Barcellona Pozzo di Gotto in un Palazzo Longano addobbato a festa, con tantissimi cittadini che lo hanno salutato con entusiasmo. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale barcellonese c’era il vicesindaco Santi Calderone ed era presente anche una delegazione acrese guidata dal sindaco Pino Capalbo.

L’evento si è tenuto nell’aula consiliare, in diretta streaming con Acri, presentato da Domenico Aragona (mentre ad Acri c’era in collegamento il giornalista Franco Bifano). Dopo i saluti e la presentazione di Aragona, è intervenuto il vicesindaco barcellonese che ha avuto parole di elogio per La Casa di Francesco e per Antonio Perrellis. Il sindaco di Acri ha testimoniato il grande affetto della comunità acrese per Perrellis e ha ribadito l’importanza dei valori dell’accoglienza e della solidarietà che uniscono la Sicilia e la Calabria, poiché “più di un ponte sullo Stretto abbiamo bisogno di ponti di solidarietà”.

Antonio Perrellis ha preso poi la parola, ringraziando tutti, soffermandosi sul calore e la simpatia dei siciliani e affermando che è stato un onore per lui poter servire le associazioni onlus cui ha dedicato il suo cammino di solidarietà. Poi c’è stato l’intervento di Fra’ Salvo Callari, guardiano del Convento dei Frati Minori e vicepresidente dell’associazione La Casa di Francesco, che ha ricordato che “i valori di cui si fa portavoce la Casa di Francesco sono comuni all’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto” e ha esaltato il significato profondo del concetto stesso di cammino che è “scoperta del mondo, della bellezza del creato e anche fatica di camminare verso l’altro poiché il vero cammino è quello che va da sé al cuore dell’altro”.

All’evento erano presenti rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato della città e tutti hanno voluto salutare e dare un riconoscimento ad Antonio Perrellis: l’associazione Il Pane quotidiano, la Comunità di Sant’Egidio, l’associazione Carabinieri in pensione, il Rotary Club Barcellona, il CO.DI., la Protezione civile, il Lions Club, la Croce Rossa Italiana, l’associazione In Cammino. In ultimo ci sono stati i saluti e i ringraziamenti di Antonella Scarpaci, presidente dell’associazione La Casa di Francesco. È stata una vera festa, all’insegna dell’accoglienza e della solidarietà.