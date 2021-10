Barcellona, proseguono i lavori per la riqualificazione del centro sportivo di Manno

Sono entrati nell’ultima fase i lavori di riqualificazione del centro sportivo di contrada Manno, dove sarà realizzata la copertura del campo di calcio a 5 ed il ripristino del fondocampo di uno dei due campi da tennis e dello stesso campo di calcio a 5, omologato nelle misure per ospitare i tornei nazionali e regionali di futsal.

La ditta incaricata ha completato la posa in opera della cupola in legno e nelle prossime settimane procederà alla sistemazione della copertura in pvc. Contestualmente sono in corso gli interventi su uno dei campi da tennis, dove l’usura del tempo aveva reso impossibile la vita agli appassionati di tennis. Subito dopo sarà posizionato anche il fondocampo dell’impianto di calcio a 5, anch’esso in materiale plastico, omologato dalla Figc, e verranno sistemati anche gli spazi interni del centro sportivo, con la realizzazione dei parcheggi.

L’assessore ai lavori pubblici, Roberto Molino, ha seguito l’ultima fase dell’iter che ha portato al completamento dell’opera, ma si è anche attivato per garantire alla struttura la fornitura degli arredi per la piena fruizione degli spogliatoi. “I lavori sono ben avviati e ci auguriamo di poter rendere fruibile l’opera entro dicembre. Il centro sportivo di Manno dovrà diventare un altro fiore all’occhietto per la città, garantendo la disponibilità di un impianto comunale alle tante società che, in questi anni, tra mille sacrifici, hanno contribuito a far crescere il movimento del calcio a 5 a Barcellona“.