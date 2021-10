Barcellona, i genitori della scuola Destra Longano chiedono l’attivazione di una ZTL

I genitori degli alunni che frequentano la scuola d’infanzia e primaria di via Destra Longano rinnovano la loro richiesta di garantire la sicurezza all’entrata e all’uscita dal plesso scolastico. La situazione infatti non è migliorata, nonostante l’impegno della Polizia Locale, che probabilmente per carenza di personale non riesce a garantire la presenza costante del personale per far rispettare il senso unico in direzione monte mare disposto alle 7.30 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 17. Continuano a crearsi ingorghi provocati dagli automobilisti, che incuranti dei divieti percorrono la via Destra Longano in direzione mare monte.

Dopo aver avanzato la proposta di avviare una senso unico permanente sulla via Destra Longano, supportata da una raccolta di firme, rilanciata con un’interrogazione dalla consigliera comunale Melangela Scolaro, i genitori hanno ricevuto la risposta che per adottare questo provvedimento è necessario avviare uno studio finalizzato alla riorganizzazione della viabilità nell’intera area che costeggia il torrente Longano, compresa la via degli Studi.

“Considerato che la valutazione delle modifiche alla viabilità – afferma Francesco Dipaola, portavoce dei genitori – richiederà molto tempo e che la presenza del personale della Polizia Municipale non può essere garantita tutti i giorni per la carenza di personale, abbiamo presentato una nuova proposta che prevede non solo l’installazione delle telecamera all’ingresso del tratto di strada della via Destra Longano, ma anche l’adozione di una Ztl Zona a traffico limitato, nelle ore di entrata ed uscita degli alunni, per garantire la necessaria sicurezza per i pedoni all’esterno della struttura scolastica”.