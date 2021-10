Sanità, l’on. Galluzzo presenta un Disegno di Legge sulla modifica del triage ospedaliero

Il deputato regionale Pino Galluzzo, componente della Commissione Salute, ha presentato un Disegno di Legge per la modifica del “Triage” ospedaliero. L’obiettivo è quello di fornire un servizio migliore all’utenza, garantendo una comunicazione efficace e tempestiva tra le strutture ospedaliere e soprattutto gli accompagnatori dei pazienti che si presentano al pronto soccorso.

“Oggi ho presentato questo Disegno di Legge – dichiara l’onorevole Pino Galluzzo – che spero il parlamento approvi presto. Sono certo risolva un problema sentito da tutti i cittadini e nel contempo avvii l’utenza verso un nuovo e miglior modo di relazionarsi con i servizi sanitari. Tutto ciò riguarda le norme per l’organizzazione di un sistema di comunicazione relativo al Triage intraospedaliero, inerenti la presa in carico del paziente e la gestione degli accompagnatori e/o familiari fino alla dimissione ovvero al ricovero”.

Nel disegno di legge si prevede l’inserimento di figure professionali come psicologi o infermieri adeguatamente formati che giornalmente hanno un contatto diretto con i pazienti ed i familiari in base, per dare risposte tempestive ed evitare le tensioni legate alle lunghe attese, senza un’adeguata comunicazione, da parte degli operatori sanitari, penalizzata ulteriormente delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.