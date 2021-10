Ospedale Cutroni Zodda, riaprono i primi reparti: restano Covid pronto soccorso e malattie infettive

E’ stato firmato il decreto assessoriale con cui è stata disposta la parziale riconversione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo le ultime disposizioni, riaprono da giovedì i reparti del corpo centrale delle struttura di via Amendola, quelli di Medicina, Chirurgia, Riabilitazione e Pneumologia, mentre restano ancona destinati ai pazienti Covid il pronto soccorso ed l’unità complessa di malattie infettive.

Si tratta di un primo passo verso la normalità e nei prossimi giorni riprenderanno i ricoveri nelle unità operative tornate ad essere no covid. Si dovrà attendere ancora qualche settimana per valutare la riconversione anche del pronto soccorso, in base anche all’andamento della pandemia all’inizio della stagione più fredda.