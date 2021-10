Barcellona, torna in libertà il 21enne arrestato per detenzione di marijuana

E’ tornato il libertà in meno di 24 ore il giovane barcellonese di 21 anni arrestato venerdì con l’accusa di coltivazione e detenzione di circa 500 grammi di sostanza stupefacente.

Il ragazzo, fermato ad un controllo dai carabinieri di Barcellona, è accusato dei reati di detenzione e coltivazione di marijuana. L’arresto era scattato dopo che i cani del reparto cinofili di Nicolosi avevano avvertito la presenza della droga all’interno del veicolo su cui viaggiava. Nella successiva perquisizione domiciliare i militari dell’Arma hanno trovato tra l’altro un’ingente quantità di sostanza stupefacente del peso complessivo di circa 500 grammi divisa in varie dosi ed una pianta di cannabis messa a dimora dell’altezza di m. 1,70.

Il Pubblico Ministero De Toni, nel corso dell’udienza di convalida, tenuta sabato mattina, non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari per mantenere in atto la misura degli arresti domiciliari e conseguentemente ha richiesto la scarcerazione per l’indagato, difeso dall’avvocato Gaetano Pino. L’inchiesta prosegue e alla fine degli ulteriori accertamenti sarà valutata la richiesta di rinvio a giudizio per il giovane.