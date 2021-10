Calcio, l’Igea ritrova l’abbraccio dei tifosi nella sfida di oggi contro il Real Siracusa

L’Igea 1946, archiviata la pratica della Coppa Italia, con l’eliminazione senza sconfitte al opera del Città di Taormina, torna a centrarsi sul campionato, che vede i ragazzi di Peppe Alizzi protagonisti di un percorso netto.

Al D’Alcontres Barone alle 15.30 sarà di scena il Real Siracusa con un’importante novità. Ci sarà infatti il ritorno del pubblico sugli spalti, dopo due gare disputate a porte chiuse per una serie di problemi legati all’agibilità dell’impianto. Isgrò e compagni potranno così contare un sostegno della tifoseria giallorossa, in un torneo che non ha ancora delineato gli equilibri. Contro gli aretusei, i giallorossi cercheranno di proseguire la striscia vincente, così da conservare il primato del girone B di Eccellenza. L’avversario non è da sottovalutare e le condizioni meteo, con un manto erboso inzuppato dalle piogge delle ultime giornata potrà diventare un fattore importante. La squadra di Alizzi ha comunque dimostrato fin qui di saper soffrire e soprattutto di potersi adattare a ogni situazione esterna, ed ha le carte in regola per continuare a vincere.

Programma della 6^ giornata

Aci S. Antonio Calcio Leonzio 1909 Atletico Catania Ragusa Calcio Carlentini Calcio Sport Club Palazzolo Città Di Siracusa Nebros Igea 1946 Real Siracusa Belvedere Jonica F.C. AciCatena Calcio 1973 Santa Croce Città Di Viagrande Virtus Ispica 2020 Città Di Taormina

CLASSIFICA