Al Copernico, in attesa delle aule, da lunedì si parte con la didattica digitale integrata

Gli studenti dell’Itis Lssa Copernico di Barcellona, in attesa dell’assegnazione delle 12 aule mancanti, inizieranno da lunedì l’orario definitivo con il ricorso alla didattica digitale integrata.

Per un periodo limitato alle prossime tre settimane, le lezioni si svolgeranno in presenza con l’orario definitivo, senza doppi turni, ma con la rotazione settimanale di 12 classi dell’istituto per la quale sarà attivata la didattica digitale integrata. I ragazzi quindi per una settimana su tre dovranno seguire le lezioni da casa, per evitare il ricorso ai turni pomeridiani, a cui si erano opposti con forza anche i genitori.

Si tratta comunque di una soluzione tampone, in attesa che il Prefetto di Messina e la Citta Metropolitana, valutati gli esiti del monitoraggio delle aule disponibili presso altri istituti della città, proceda all’assegnazione delle stesse ai ragazzi del Copernico, fino a quando non saranno ultimati i lavori di adeguamento in primo luogo dei locali di via Greco a Santa Venera e poi di alcuni spazi all’interno dell’istituto di via Roma.