Sedici anni senza Felice Giunta: la sorella Marilisa lo ricorda: “Contro la violenza giovanile dobbiamo fare di più”

Un pomeriggio di 16 anni fa, fatto di spensieratezza inseguendo un pallone nel cortile di una scuola, si è trasformato in una tragedia, che ha segnato la storia recente di Barcellona Pozzo di Gotto. La morte di Felice Giunta, colpito da un coetaneo per una banale discussione, è stato il primo grave episodio di violenza giovanile balzato agli onori della cronaca nazionale, un atto di bullismo che nessuno potrà mai giustificare.

Nel giorno dell’anniversario di quella morte assurda, la famiglia di Felice ho organizzato come tutti gli anni la messa in suffragio alle 19 nella chiesa di San Francesco di Paola, quartiere in cui è cresciuto. La sorella Marilisa, anche quest’anno lo ha ricordato con un toccante messaggio, con cui ha sottolineato anche l’importanza di far conoscere questa storia. Nel messaggio social, Marilia Giunta ha anche ribadito l’importanza della collaborazione con le istituzioni cittadine non solo per ricordare Felice, ma soprattutto per aiutare i giovani ad evitare il ripetersi di altre tristi storie da prima pagina, sottolineando che fino ad oggi è stato fatto poco, se ancora si leggono vicende di azioni punitive tra gruppi di ragazzi e di ragazze.

“Era un ragazzo eccezionale!“ , “non dimenticherò mai quel giorno“, “non lo conoscevo ma pensai subito ai miei figli”.

Da sedici anni quando si parla di Felice affermazioni simili riportano in superficie un dolore persistente ,anestetizzato solo dal passare del tempo ma che mi accompagna ogni singolo giorno. E non è vero che è stato difficile solo all’inizio come dicevano, che la vita va avanti, che è come averlo qui. Da quel giorno niente è più lo stesso.

Perché il letto in cui stavamo stretti stretti abbracciati adesso sembra così grande? Perché gli chiedevo di non cantare sotto la doccia, se adesso solo la sua voce potrebbe rompere questo silenzio? Perché le giornate al mare non sono più divertenti, i pranzi di famiglia sono più tristi e questo dolore al petto preme sempre più forte?

“Sei la sorella di Felice?” mi chiedono e ogni volta annuisco sorridendo e ogni volta un sentimento più di tutti mi riempie il cuore: l’orgoglio. Sì, perché sono fiera di mio fratello, di chi era ed è ancora nei nostri ricordi, della bellezza che ha lasciato dietro di sé.

La nostra città racconta uno dei primi casi e tra i più eclatanti di violenza giovanile e nonostante tutto abbiamo ancora troppo da imparare. I comportamenti rissosi all’insegna della forza e prevaricazione non sono di certo rari, ma sono una chiara forma difensiva dei nostri ragazzi nei confronti di una condizione di angoscia, frustrazione e senso di impotenza che volentieri proviamo ad ignorare. Non dimentichiamo, però, che il meccanismo alla base di qualsiasi gesto, dal più gentile al più violento, è sempre l’imitazione e noi abbiamo il compito di porre le basi per una società di adulti responsabili, che sappiano trasformare i problemi in dialogo e mai in violenza. Proviamo con la massima attenzione ad interpretare i silenzi e le preoccupazioni dei nostri ragazzi, perché possano trovare il coraggio di chiedere aiuto e non commettano l’errore di isolarsi di fronte alle intimidazioni del violento, che è sempre un soggetto insicuro e bisognoso di ricorrere alla forza per colmare i propri vuoti e le proprie mancanze .

Il mio è come sempre un gentile appello nei confronti dell’amministrazione comunale e di tutte le istituzioni cittadine, affinché collaborando insieme si possa fare tanto per ricordare Felice, per aiutare i nostri giovani ed evitare il ripetersi di altre tristi storie da prima pagina . È stato fatto poco e tutti ne siamo consapevoli .

Questa è la storia di Felice, è la storia di Barcellona P.G , è la mia storia, è la mia vita, la stessa che affronto sempre con il sorriso perché è quando sorrido che assomiglio a lui e nei giorni tristi in cui penso di non farcela, Felice è e sarà sempre il mio sole.