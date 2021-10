La Uil-Fpl chiede all’assessore Razza l’ispezione all’ASP Messina: “Disattese le aspettative di rilancio”

La UIL-FPL Messina ha scritto all’assessore regionale Ruggero Razza ed al commissario straordinario dell’Asp Messina Bernardo Alagna per chiedere interventi urgenti a tutela della sanità messinese, con riferimento soprattutto alle situazioni di Barcellona, Mistretta e Lipari

Il Segretario Generale Giuseppe Calapai ed il Responsabile Area medica Corrado Lamanna si sono rivolti ai vertici dell’assessorato regionale per chiedere il rispetto della Sanità Messinese che scrivono sembra “non rientri tra le corde vocali di codesto Assessorato”.

“Ci aspettavamo dopo la destituzione del precedente manager rimosso dall’incarico, la nomina di un Commissario Straordinario, in grado di rilanciare la Sanità Messinese gestita dall’ASP. Ad oggi niente lascia intendere che l’azione amministrativa del Commissario Straordinario Bernardo Alagna abbia riportato nella sua gestione i risultati sperati. La gestione del succitato Commissario appare fortemente limitata e sembrerebbe che l’oscurantismo dell’ASP di Messina debba durare ancora a lungo”.

Il sindacato fanno riferimento agli ospedali di Mistretta e Lipari, per i quali era previsto un adeguato rilancio che prevedesse i requisiti del Decreto Balduzzi per gli ospedali ricadenti in zone disagiate. “L’ospedale di Mistretta – affermano i sindacalisti – è stato ridotto ai minimi termini, senza alcuna garanzia per i cittadini dell’Hinterland Nebroideo. Gravissime sono le carenze di personale medico che non consentono di garantire a quei cittadini il Diritto alla Salute. Altro che Convenzione con il San Raffaele Giglio di Cefalù, stipulata senza aver minimamente coinvolto le parti sociali, in palese violazione del vigente CCNL”.

La Uil Medici entra nel merito dalla questione Barcellona: “E’ rimasto il dubbio amletico tra Ospedale Covid o non Covid ed il Manager si sta dimostrando non in grado di sciogliere questo importante dilemma. Il personale del Pronto Soccorso (medici, infermieri, OSS, ausiliari) è rimasto nel limbo e svolge solo attività di accettazione, mentre il Presidio Ospedaliero di Milazzo continua a farsi carico di una enorme mole di lavoro, per coprire le richieste provenienti dagli utenti dei comuni vicini che non possono più rivolgersi al Presidio di Barcellona P.G. In tale Presidio ospedaliero, inoltre, vi è una gravissima carenza di Anestesisti e Cardiologi. Altro che ospedale Covid o non Covid… i cittadini vengono fortemente penalizzati a causa di servizi quasi inesistenti”.

Non manca poi un riferimento alla gravissima carenza di personale infermieristico presso la S.C. di Cardiologia/Utic/Emodinamica di Taormina, che non è più in grado di garantire adeguati livelli di assistenza: “Questa situazione costringerà, tra non molto, gli operatori che hanno già dichiarato da tempo lo stato di agitazione, ad una forte azione di protesta”.

Calapai e Lamanna chiudono la loro lettere rivolgendosi direttamente all’assessore Razza: “L’ASP è ormai alla frutta, l’attuale Commissario appare insensibile verso i dipendenti ed assomiglia in maniera triste ad un cavaliere solitario; non solo non tiene i rapporti con le organizzazioni sindacali, ma non mantiene neanche gli impegni assunti in Delegazione trattante, come ad esempio il pagamento della produttività 2020 non liquidata nel mese di settembre 2021 e come se non bastasse, a tutt’oggi, i dipendenti attendono la pubblicazione del bando per il riconoscimento della progressione economica orizzontale. L’Asp di Messina – concludono i vertici provinciali della Uil Medici – merita molto di più, in quanto ricadente in una Città Metropolitana. Chiediamo l’avvio urgente di un’indagine ispettiva, per verificare quanto denunciato dalla scrivente organizzazione sindacale ed eventualmente intervenire in merito”.