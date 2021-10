Il Sun Beach 2021 di Rimini parla siciliano, premiato il Lido Baiadèra di Oliveri

La Fiera del turismo di Rimini è stato lo scenario per la consegna dei premi assegnati ai migliori lidi balneari d’Italia dalla rivista “Mondo Balneare”. Il concorso “Best Beach” rappresenta l’unico riconoscimento nazionale per gli stabilimenti balneari italiani d’eccellenza.

Per il secondo anno consecutivo tra i premiati c’è il Lido Baiadèra di Oliveri, primo classificato questa volta nella categoria “Best Italian Beach” per le tradizionali spiagge all’italiana.

Il Lido Baiadèra di Oliveri della famiglia Scardino è stato l’unico stabilimento balneare siciliano ad ottenere un riconoscimento nelle diverse sezione del premio “Best Beach”.

“Oggi è un giorno che non dimenticheremo – sottolinea il responsabile del Baiadera Francesco Scardino – anche perchè con la pandemia quest’anno è stato particolare, forse più di quello passato. Noi siamo e restiamo dei sognatori seriali e cerchiamo sempre di creare bellezza, e spesso ci riusciamo bene. Dedico il premio alla mia terra, alla Sicilia, protagonista indiscussa dell’estate 2021 ed a tutti gli amici del Baiadèra, perché se non fosse per loro oggi sicuramente non avremmo raggiunto certi traguardi”.