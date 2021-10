Il messinese Giuseppe Gemellaro eletto segretario nazionale della Silpol sindacato della Polizia Locale

Il VII congresso nazionale del S.I.L.Po.L. sindacato autonomo degli agenti della Polizia Locale si è chiuso con l’elezione del nuovo consiglio nazionale, che sarà guidato dal messinese Giuseppe Gemellaro.

Gemellaro, già dirigente nazionale e segretario provinciale di Messina, è stato eletto per acclamazione Segretario Nazionale dai delegati della S.I.L.Po.L. Da Barcellona Pozzo di Gotto erano presenti il tenente Flavia Morina e l’ispettore Santino Miano.

Il sindacato sta lavorando in totale sinergia per affrontare i temi che interessano la categoria della Polizia Locale italiana in una fase delicata che corrisponde con il processo riforma della L. 65/86 che ha iniziato il suo percorso parlamentare.