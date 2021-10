“Giosafatte Causerano. Il geniale scultore riscoperto”: il racconto multiforme di Giuseppe Giunta

Non c’è cultura senza conoscenza della storia e senza conoscenza della storia non c’è, in verità, né identità né senso di comunità. C’è la grande storia fatta di grandi eventi e di importanti personaggi, quelli di cui non si può fare a meno di sapere il nome (perché se lo studio a scuola ha fatto difetto ci sono i film e i romanzi), e c’è la microstoria, che riguarda le vicende semplici della gente comune. Poi c’è la riscoperta di autentiche gemme che stanno nascoste nelle pieghe della storia, piccoli o grandi personaggi che hanno fatto grandi cose ma non tali da finire nei manuali scolastici ma di grande qualità e pregio, quelli cui mancò la fortuna ma non il valore.

In questa terza direzione si è mosso Giuseppe Giunta, appassionato cultore di storia e di letteratura, che ha recentemente dato alle stampe “Giosafatte Causerano. Il geniale scultore riscoperto” per i tipi delle Edizioni Smasher. Già in passato Giunta si è dedicato alla ricerca storica, oltre che ad apprezzate produzioni di narrativa e poesia, ma più di recente ha approfondito la vicenda dei barcellonesi deceduti nel terremoto messinese del 1908 e la storia delle tombe monumentali del cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto.

Procedendo in queste indagini, come un novello Teseo alle prese di una sorta di filo di Arianna, Giunta ha ricostruito la vicenda personale e artistica di un grande scultore che meritava di essere riscoperto. Giosafatte Causerano ha realizzato nel 1906 l’imponente monumento funebre del barone Ignazio Romeo, posizionata sulla curva della seconda rampa che sale dal lato destro dell’ingresso principale del cimitero barcellonese, nelle vicinanze nella cappella gentilizia della famiglia del senatore Santalco, che oltre alle spoglie del barone ospita quelle della moglie Emilia Anzà, morta il 28 dicembre 1908 a 63 anni nel crollo dell’abitazione messinese a seguito del violento sisma.

Giosafatte Causerano ha avuto una vita interessante, ha vissuto e operato in Sicilia e in Uruguay (dove ha poi messo radici e dove vive la discendenza, come il pronipote Sebastian Hulmos Gallotti che ha fornito molte informazioni all’autore), e tutto è raccontato con precisione e passione nell’opera di Giuseppe Giunta. Dalle origini pattesi dell’artista al matrimonio con la barcellonese Santina Munafò, dal lavoro nel cantiere per la costruzione del Palazzo Legislativo di Montevideo alla creazione della fonderia artistica “G. Causerano e figlio”.

Il volume edito dalle Edizioni Smasher consta di 166 pagine, di buona grammatura e ottima qualità, che rendono piena giustizia alle belle immagini che corredano le appendici ed è ricchissimo di informazioni e dati senza che la lettura ne sia resa difficoltosa o pesante. Come afferma Flaviana Gullì nella prefazione “il libro non costituisce solo una mera ricerca storica o una fredda biografia, ma, come fa Vasari nelle sue “Vite”, Giuseppe Giunta costruisce un racconto multiforme” e in effetti il libro racconta più di una storia, narra un’epoca e nella narrazione, tra riquadri e approfondimenti vari, si innestano tante altre storie e vicende di personaggi interessantissimi. Decisamente un’opera meritevole della più ampia diffusione.