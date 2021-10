Oliveri: il Sindaco Iarrera prosciolto dall’accusa di abuso d’ufficio

Il G.U.P. del Tribunale di Patti, dr Ugo Molina, con sentenza emessa a seguito di udienza preliminare, ha disposto non doversi procedere per il reato di abuso d’ufficio nei confronti del primo cittadino Francesco Iarrera, difeso dagli avvocati Rosanna Sofia e Giuseppe Ciminata.





La grave accusa contestatagli era quella di aver omesso di “astenersi in presenza di un interesse proprio” e che “intenzionalmente avrebbe procurato” – nei confronti di chi in passato aveva rivestito la qualità di tecnico comunale – “un vantaggio ingiusto consistito nel suo mantenimento in servizio nonostante l’avvio di un procedimento disciplinare da parte del precedente segretario finalizzato al licenziamento dello stesso”.

Tra l’altro, avrebbe assunto un contegno minatorio teso ad impedire il licenziamento dell’uomo, disponendo che “il Comune da lui rappresentato recedesse dalla convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale con il Comune di Sant’Agata di Militello, con ciò determinando la decadenza della stessa segretaria dalla carica ricoperta e la contestuale sospensione del procedimento”.

Gli avvocati Rosanna Sofia e Giuseppe Ciminata, hanno dimostrato la totale insussistenza dell’addebito contestato, considerato che la decisione di recedere dalla convenzione di segreteria del Comune era già maturata da tempo, in funzione di un risparmio economico a vantaggio dell’ente.

La documentazione prodotta dai difensori, avvalorata dalla escussione in udienza della nuova segretaria che nell’estate del 2019 assunse l’ufficio, ha chiarito la condotta legittima tenuta dal sindaco.

L’addebito si inserisce così nell’ambito dell’iter burocratico che ha portato al licenziamento del tecnico comunale condannato nel procedimento “Gotha III”.