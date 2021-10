Donne in passerella. Riparte Miss Reginetta Over per le province di Catania, Messina e Siracusa

Sono trascorsi soltanto due mesi dalla finale nazionale di Riccione che ha visto ben 42 donne sfidare la prestigiosa passerella di Miss Reginetta Over.

Il concorso organizzato dalla Media e Metaevent del patron Alessio Forgetta ha raggiunto traguardi importanti attirando l’attenzione delle TV nazionali e di vari.

Tante le donne che si stanno avvicinando al concorso, dando prova che non esiste un concetto stereotipato di bellezza.

Il 30 ottobre 2021 alle ore 20:30, a Villa Cuciti di Milazzo – Me, è in programma la prima selezione per le province di Messina, Catania e Siracusa, per le donne dai 30 ai 60 anni divise in tre categorie: Junior dai 30 ai 40 anni, Lady dai 41 ai 50 anni e Senior dai 51 ai 60 anni.

Le partecipanti selezionate si qualificheranno per la finale provinciale ed inizieranno un percorso importante con l’organizzazione in quanto saranno impegnate in shooting e sfilate.

Le iscrizioni al concorso sono gratuite e si possono effettuare o direttamente sul sito ufficiale www.missreginettaover.it o chiamando in segreteria al 3398254709.

Ad agosto, nella finale nazionale, a rappresentare le categorie sono state Giusy Grillo Junior, Mary Giudice Lady e Claudia Cilluffo Senior.

La prima selezione sarà presentata da Francesco Anania e le coreografie saranno curate da Gabriella Bisignano.

Saranno tanti gli ospiti che si esibiranno durante l’atteso evento di fine ottobre.

Arf Spettacoli

Cell: 3291236459