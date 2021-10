Terme Vigliatore: completata in tempi record la giunta di Cipriano

Bartolo Cipriano ha completato, in tempi record, la giunta.

Ai designati assessori Davide Abbate, Domenico Genovese e Domenico Feminó si aggiunge Florinda Duci.

Ad assumere le vesti di vice-sindaco sarà Domenico Genovese.

Il consiglio comunale sarà presieduto da Emanuela Ferrara, che sarà coadiuvata dalla vice-presidente Chiara Raissa Crisafulli. Capogruppo è Daniele Biondo.

“Come promesso – ha commentato il Sindaco di Terme Vigliatore – non abbiamo tempo da perdere. La squadra è al completo e adesso è il momento di scendere in campo e lavorare per il bene della nostra cittadina. Sono felice di avere al mio fianco persone competenti, pronte a mettersi in gioco e a collaborare per un unico obiettivo: Terme Vigliatore, cittadina modello.”