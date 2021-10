Rodì Milici, i risultati definitivi con gli eletti in Consiglio Comunale

Il sindaco riconfermato Eugenio Aliberti può contare su una solida maggioranza in consiglio comunale, considerato che entrambe le liste sono collegate. Di seguito pubblichiamo i dati dei candidati al consiglio comunale, con i dieci eletti, 7 della lista Noi per Rodì Milici e tre della lista Alleanza per Rodì Milici.



NOI PER RODì MILICI

EUGENIO ALIBERTI SINDACO preferenze

ALLEANZA PER RODì MILICI

FORTUNATO MAIO SINDACO preferenze Calamoneri Fabio 84 Aliberti Carmelo 14 Coppolino Sabrina 193 Campisi Dario 82 De Pasquale Hermann 51 Fortunato Domenico Maio 199 Fazio Giuseppe 65 Mirabile Domenico 8 Franchina Emanuele 64 Rao Laura Antonella 11 Maio Aurora 39 Rivetti Nadia 242 Palano Simona 245 Spinella Francesca 33 Privitera Enrico 161 Rao Rosario 84 Torre Salvatore 155 Assessori designati: Caccamo Santo, Coppolino Sabrina, Palano Simona, Privitera Enrico

Ecco il dato definitivo per il voto del sindaco