Il regolamento della gestione della biblioteca comunale prevede la nomina di due componenti della commissione consiliare permanente che si occupa di cultura.

Il presidente del consiglio comunale Angelo Paride, dopo un confronto con i consiglieri della 2^ commissione ha indicata come rappresentante della maggioranza l’esponente di Azzurri per Barcellona Fabiana Bartolotta e come componente della minoranza la consigliere di Città Aperta Raffaella Campo, che hanno accettato l’incarico.