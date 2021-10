Amministrative 2021, sono eletti Cipriano (Terme Vigliatore), Aliberti (Rodì Milici) e Genovese (Falcone)

Lo scrutinio delle elezioni amministrative 2021 nel comprensorio tirrenico ha confermato le previsione a Terme Vigliatore e soprattutto a Rodì Milici, dopo sono state eletti Bartolo Cipriano ed Eugenio Aliberti, ma ha anche regalato un testa a testa fino all’ultima scheda a Falcone dopo sarà il dirigente della Cgil Nino Genovese a ricoprire il ruolo di primo cittadino per i prossimi cinque anni.

A Terme Vigliatore la vittoria di Cipriano è stata schiacciante, con 2522 preferenze ed una percentuale superiore al 60 per cento, con gli altri due candidati Domenico Munafò e Nino Chiofalo che non hanno superato lo sbarramento del 20 per cento. In consiglio comunale siederanno così i primi otto candidati dalla lista “Bartolo Cipriano Sindaco” e i primi quattro candidati della lista “Ora per Terme Vigliatore”.

A Rodì Milici la conferma dell’uscente Eugenio Aliberti era largamente pronosticata alla vigilia, quando non si è formata la candidatura da parte del gruppo d’opposizione, davanti all’evidente consenso popolare conquistato dal sindaco durante il suo primo mandato. La candidatura di Maio era nata con l’obiettivo di evitare il rischio del mancato raggiungimento del quorum. In consiglio comunale adesso ci sarà anche la moglie del primo cittadino, Nadia Rivetti, eletta nella lista del candidato Maio.

Ben più equilibrato è stato il confronto tra i candidati a sindaco di Falcone, con Nino Genovese che ha avuto la meglio su Andrea Paratore solo per una manciata di voti (894 ad 862), dopo uno scrutinio in cui si sono alternati in testa e sempre con un minuto vantaggio. I sostenitori di Genovese hanno riempito le strade del paese, nonostante la pioggia battente, per festeggiare una vittoria che rappresenta una svolta rispetto alla precedente amministrazione guidata da Carmelo Paratore, fratello del candidato Andrea.