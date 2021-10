Vulcano, incendio boschivo nel 2020: prosciolto l’imputato

Era stato imputato per incendio boschivo ai sensi dell’art. 423 bis c.p., Giuseppe Giambò, 65enne di Vulcano. Secondo l’accusa, “per negligenza, imprudenza, imperizia, manovrando i cavi del contatore dell’Enel, cagionava l’incendio di circa due ettari di macchia mediterranea propagatosi a seguito del corto circuito dei cavi legati al suddetto impianto“. I fatti risalgono al 2 giugno 2020.

Imputazioni, quelle in capo al Giambò, basate solo su presunzioni mai dimostrate tanto in relazione al presunto autore materiale della condotta Giambò che non è stato visto sui luoghi, quanto all’intestatario dell’utenza che non è lo stesso Giambò. I testi escussi, inoltre, non sono stati in grado di fornire maggiori informazioni e – soprattutto – non è stato accertato il nesso di causalità tra l’alterazione dei fili del contatore e il successivo incendio.

Per questi motivi, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha proceduto al proscioglimento di Giuseppe Giambò, difeso dall’avv. Sebastiano Campanella, perchè “il fatto non sussiste”.

Il Pm Luca Gorgone aveva insistito nel rinvio a giudizio, richiesta disattesa dal GUP dr Salvatore Pugliese.