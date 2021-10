Elezioni amministrative, l’affluenza alle urne alle 12: Falcone al 14,42 e Terme Vigliatore all’11,24

Sono stati diffusi i dati sull’affluenza alle urne nei Comuni siciliani che, tra oggi o domani, vedranno al voto i propri cittadini per le elezioni amministrative 2021. Su base provinciale il dato registra un’affluenza del 12,57 per cento nei 12 centri messinesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco ed a rinnovare il consiglio comunale.

Sopra la media provinciale si attesta il dato di Falcone, con il 14,42 per cento, superato di poco da Patti (14,46), San Marco d’Alunzio (15,62) e da Floresta (21,91), dove hanno già votato 101 elettori sul totale di 461. Ben al di sotto della media è invece il dato di Terme Vigliatore, con il 11,24 per cento, ed ancor più quello di Rodì Milici con il 10, 64. I numeri dell’affluenza non hanno un raffronto reale con le precedenti consultazioni, che si svolsero in un solo giorno e quindi con una presenza al seggio più concentrata rispetto ad oggi, quando ci sarà tempo di votare anche nella giornata di domani fino alle ore 15.

Ecco il dettaglio nel messinese, Comune per Comune: