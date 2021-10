Calcio Eccellenza, l’Igea in campo ad Acicatena per difendere il primo posto

Sarà una gara ostica per i giallorossi del Longano, che dovranno giocare oggi pomeriggio alle 15.30 sul campo in terra battuta di Acicatena, con l’obiettivo di proseguire la striscia vincente e continuare il campionato di Eccellenza a punteggio pieno.

La squadra del tecnico Giuseppe Alizzi, come lui stesso ha dichiarato alla vigilia, dovrà giocare di sciabola e non di fioretto, su un terreno difficile dove sarà complicato mettere in campo le qualità tecniche di un gruppo che giocato in velocità e con la palla a terra. Isgrò e compagni dovranno adeguarsi alla situazione ed alle condizioni ambientali per conquistare un’altra vittoria. Ieri nell’anticipo il Città di Taormina ha superato nettamente il fanalino di coda Aci Sant’Antonio, agganciando per 24 ore le due battistrada, l’Igea 1946 ed il Ragusa, che oggi è attesa dal derby mai scontato contro il Città di Siracusa.

Ecco le dichiarazioni di Giuseppe Alizzi, che per la gara di oggi ha convocato i seguenti giocatori: Assenzio, Bucolo, Cassaro, Dall’Oglio, De Gaetano, De Marco Gio., De Marco Giu., De Zan, Di Fina (P), Doda, Franchina, Giunta, Incatasciato, Isgrò, La Spada, Longo, Lucarelli, Paterniti, Pavisich, Presti, Trimboli.

Programma e risultati della 5° giornata

Città Di Taormina Aci S. Antonio Calcio 4-0 AciCatena Calcio 1973 Igea 1946 Città Di Viagrande Carlentini Calcio Leonzio 1909 Atletico Catania Nebros Santa Croce Ragusa Calcio Città Di Siracusa Real Siracusa Belvedere Virtus Ispica 2020 Sport Club Palazzolo Jonica F.C.

Classifica