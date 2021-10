Amministrative 2021, affluenza alle 22: Terme V. vicini al 53%, Falcone e Rodì M. al 49%

L’affluenza alle urne in provincia di Messina alle 22 resta di poco al di sotto del 50 per cento, esattamente il 49,80 per cento. Floresta si conferma il Comune con la migliore percentuale (69,63%), mentre il fanalino di coda è Gioiosa Marea con il 36,95 per cento, ricordando che c’è solo un candidato a sindaco ed una sola lista che dovrà raggiungere almeno il 40 per cento entro le 15 di domani.

A Terme Vigliatore l’affluenza è sopra il 50 per cento, con 3510 votanti pari al 52,73 per cento. Sono di poco sotto il 50 per cento sia Falcone, con il 49,52 per cento, sia Rodì Milici, con il 49,45 per cento.

Ecco il dettaglio di tutti i Comuni della provincia di Messina