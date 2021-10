Amministrative 2021, affluenza alle 19: Falcone 41,01%, Terme V. 40,68%, Rodì M. 37,85%

La Regione ha diffuso il report dell’affluenza alle urne alle 19 nei Comuni siciliani dove si vota per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale.

Nei 12 Comuni messinesi l’affluenza complessiva è del 40,40 per cento, con il dato più alto di Florenza con il 58,79 per cento ed i 271 votanti su 461 aventi diritto. A Capo d’Orlando e Patti sono oltre 5 mila i votanti, con un dato percentuale del 38,48% nel centro paladino e del 44,00 % in quello pattese. Nel comprensorio tirrenico, l’affluenza maggiore si è registrata a Falcone con il 41,01 per cento, seguita da Terme Vigliatore con il 40,68 per cento, da Torregrotta con il 39,04 per cento e Rodì Milici con il 37,85 per cento.

Ricordiamo che oggi si vota fino alle 22 e domani dalle 7 alle 15. Ecco il dettaglio Comune per Comune.