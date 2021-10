Elezioni amministrative, scatta il silenzio elettorale: domani urne aperte dalle 7

E’ scattato la giornata del silenzio elettorale nei 42 Comuni siciliani che domani 10 ottobre e lunedì 11 ottobre andranno alle urne per eleggere i sindaci e per rinnovare i Consigli comunali. Sono 15 i Comuni messinesi e circa 70 mila abitanti ad avere l’opportunità di scegliere il loro primo cittadino. Nel comprensorio tirrenico, i centri chiamati al voto sono Terme Vigliatore con 6.657 elettori, Falcone con 3.336 e Rodì Milici con 2.087. I Comuni con il maggior numero di elettori sono Capo d’Orlando con 13.169 e Patti con 11.906.

I seggi saranno aperti domani domenica dalle 7 alle 22 e lunedì 11 ottobre dalle 7 alle 14. Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì, ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati.

Ricordiamo che l’elettore può esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. Nel caso vengano espresse due preferenze, devono essere di genere diverso: una femminile e l’altra maschile. In caso contrario, la seconda preferenza verrà annullata. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato e non viceversa. Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’elettore dovrà recarsi al seggio elettorale munito di apposita mascherina protettiva.

ECCO IL DETTAGLIO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO E LE PERCENTUALI DELLE PRECEDENTI ELEZIONI