Barcellona, il Consiglio prova a stringere i tempi per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023

Il Consiglio comunale di Barcellona prova a stringere i tempi per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 entro la fine del mese di ottobre.

Il presidente Angelo Paride Pino ha convocato la riunione dei capi gruppi consiliari per definire il programma delle prossime sedute del civico consesso. Il 19 ottobre è stato predisposto un ordine del giorno che prevede l’approvazione dei alcuni provvedimento propedeutici al documento contabile. Si aprirà quindi la discussione sul piano triennale delle opere pubbliche, sul piano delle alienazioni e delle valorizzazioni mobiliari e sull’approvazione del piano di affidamento di incarichi per studio, ricerca e consulenza.

I capi gruppo hanno già fissato anche la data per la discussione e la successiva approvazione del bilancio di previsione triennale 2021-23 per il prossimo 26 ottobre. In quella seduta sarà prima approvato il Dup, documento unico di programmazione, anch’esso propedeutico al contabile. Tutti i provvedimenti sono al vaglio della commissioni consiliari permanente ed hanno ottenuto il visto del collegio dei revisori contabili.